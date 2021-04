Recovery: Boschi, 'governance? Ci sarà testo in Parlamento più avanti'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Sulla governance, ha detto il presidente Draghi, presenteranno un testo in Parlamento più avanti". Lo dice Maria Elena Boschi al termine dell'incontro della delegazione Iv a palazzo Chigi con il presidente Mario Draghi. "Per ora c'è solo quello che ha detto il ministro Franco in audizione e poi anche oggi il presidente Draghi ci ha confermato che a breve presenterà una proposta puntuale sulla governance".