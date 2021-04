Olimpiadi: Essayah (Cio), 'progressi anche dietro le quinte, saranno Giochi eccellenti'

Milano, 19 apr.(Adnkronos) - "Non è solo nelle aree di alto profilo, come l'emblema ufficiale, che Milano Cortina 2026 è progredita, ma anche dietro le quinte per porre le fondamenta nelle aree di engagement, marketing, operations e venue planning". Così la presidente della commissione di coordinamento del Comitato olimpico internazionale Sari Essayah al termine della riunione odierna con la delegazione di Milano Cortina 2026.

"Questo duro lavoro -ha aggiunto- sta consentendo agli organizzatori di Milano Cortina di prepararsi per offrire eccellenti Giochi Olimpici e Paralimpici invernali nel 2026. Mi congratulo con l'intera squadra italiana per i suoi sforzi nonostante le circostanze sfidanti".