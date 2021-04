Milano: teneva in casa droga e 3 mila euro in contanti, arrestato

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Fermato per un controllo, è stato sorpreso in possesso di cocaina; così è scattata la perquisizione a casa, dove gli sono state trovate svariate dosi di droga e tremila euro in contanti. E' accaduto lo scorso sabato, a Milano, a un 48enne che è stato arrestato.

L'uomo, incensurato, è stato individuato dagli agenti della squadra mobile durante un servizio di controllo in zona Comasina. Fermato, ha subito mostrato un atteggiamento di eccessivo nervosismo. Così è stato perquisito e trovato in possesso di una dose di cocaina di circa 0,6 grammi. La perquisizione è stata estesa poi all'abitazione dove sono stati scoperti due panetti di hashish nella libreria, 6 dosi di cocaina su un armadio e marijuana celata nel soppalco e nel frigorifero. Nel box auto, inoltre, sono stati trovati ulteriori 4 panetti di hashish, per un totale di 570 grammi di hashish, 92 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina e 3 mila euro in contanti, oltre a bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.