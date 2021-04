Marco Alverà eletto personaggio dell’anno per il #FORUMAutoMotive

Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è il “Personaggio dell’anno 2021 per #FORUMAutoMotive”.

Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive viene assegnato ogni anno dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dei dodici mesi precedenti si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia.

Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle donne.

Questa è la motivazione del conferimento del Premio:

“Ha guidato l'evoluzione di Snam come leader della transizione energetica e proiettato lo sviluppo del biometano e dell'idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione essenziale per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che vede nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo periodo per un pianeta veramente ‘green’, come ben descrive nel suo libro ‘Rivoluzione Idrogeno’.

Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione all'equità in azienda e ambasciatore all'estero di un'Italia attenta all'ambiente e proiettata verso un futuro sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.

La consegna del Premio sarà anche occasione per un faccia a faccia tra Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive, e l’Amministratore Delegato di Snam sulle strategie e le prospettive del mercato energetico, chiamato a dare un contributo essenziale alla transizione ecologica del nostro Paese.