Grillo: Nadia Terranova, 'è uno di quei giorni in cui il mondo è costretto a un passo indietro'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Vorrei dire una cosa su quel video di Beppe Grillo, visto che lui chiede narrazione e allora stiamo solo nel merito di quel tipo di narrazione. È uno di quei giorni, che le donne sono purtroppo abituate a vivere, in cui il mondo è costretto a un passo indietro gigantesco, come una folata che ti risospinge e sembra non darti altro destino. Siamo più forti. Ma quanta fatica, tutte le volte". Lo scrive sui social la scrittrice Nadia Terranova, commentando il video di Beppe Grillo sul figlio.