Grillo: Feltri (Domani), 'leader politico interferisce in inchiesta stupro,non si vergogna?'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta giudiziaria per stupro, dove l'accusato è il figlio". A scriverlo su Twitter è il direttore di 'Domani' Stefano Feltri, commentando le esternazioni di Beppe Grillo sull'inchiesta per stupro che vede coinvolto il figlio Ciro. "Ovviamente -affonda Feltri- neanche una parola per la vittima. Ma non si vergogna? E non si vergognano gli elettori M5s?".