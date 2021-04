Covid: accordo per produzione di 100 mln di dosi di Sputnik l'anno in Cina**

Mosca, 19 apr. (Adnkronos) - Il Fondo russo per gli investimenti diretti ha stretto un accordo con la azienda farmaceutica cinese Hualan Biological Bacterin, sussidiaria della compagnia Hualan Biological Engineering, per la produzione, in Cina, di più di 100 milioni di dosi di vaccino Sputnik l'anno. "L'accordo di cooperazione con la Hualan Biological Bacterin, contribuirà ad aumentare in modo significativo le capacità di produzione dello Sputnik", ha dichiarato il ceo del Fondo russo, Kirill Dmitriev.