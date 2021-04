Colleferro: ragazzo aggredito, domani interrogatorio convalida per due fermati**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - E’ in programma per domani mattina l’interrogatorio di convalida del fermo per Lorenzo Farina e Cristian Marozza, il 19enne e il 18enne accusati del pestaggio di un 17enne, avvenuto sabato pomeriggio a Colleferro.

L’interrogatorio, davanti al gip del tribunale di Velletri, si svolgerà in videoconferenza dal carcere di Rieti dove i due sono giovani sono detenuti, con l’accusa di lesioni gravi in concorso con l’aggravante dei motivi futili e abietti.