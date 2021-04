Scuola: Gelmini, 'in settimana tavolo con Regioni su ritorno in classe'**

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Ci sarà un confronto con le regioni già in settimana per ribadire il rispetto rigoroso dei protocolli nelle scuole ma anche nei mezzi pubblici". Lo dice la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini ospite de Il caffé della domenica su Radio24, ricordando che "governo ha stanziato 300 mln per trasporto pubblico locale".

Per la ministra "la bella stagione ci aiuterà anche sull'uso di mezzi diversi, d'altronde - aggiunge sempre sul ritorno a scuola in presenza - utilizzeremo anche tamponi in maniera più massiva per individuare per tempo eventuali contagi, ma il ritorno in classe almeno per un mese è un fatto doveroso. Per tutti gli aspetti della logistica, in settimana - ribadisce - ci sarà un tavolo anche con i ministri Giovannini, Bianchi e i presidenti regionali".