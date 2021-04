Fi: Vito, 'ancorati a centrodestra? Con governo Draghi è ora navigare in mare aperto'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Leggo le parole del Capogruppo Occhiuto su Forza Italia ancorata nel centrodestra. Io invece credo che con il governo Draghi sia giunto per Forza Italia il momento di salpare l’ancora e navigare nel mare aperto della politica". Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia.

"Anche perché il centrodestra fondato da Berlusconi, era ben diverso dall’attuale, e non solo per i rapporti di forza interni. Forza Italia è nata per innovare la politica e cambiare l’Italia ed i governi di Silvio Berlusconi hanno potuto solo in parte realizzare le riforme necessarie, perché spesso frenati da forze conservatrici che pur ne facevano parte".

"Le parole del segretario del Partito Democratico Letta mostrano che sono finalmente caduti ingiusti pregiudizi nei nostri confronti. Seguiamo dunque laicamente la rotta dei programmi e dei contenuti, senza schemi precostituiti, e cerchiamo di arrivare in porto con un Paese finalmente più aperto, moderno e liberale.”