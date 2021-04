F1 Imola, Verstappen trionfa e Leclerc quarto

Imola, 18 apr. (Adnkronos) - Max Verstappen su Red Bull vince il Gp dell'Emilia Romagna trionfando a Imola. L'olandese precede la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris.

In una gara caratterizzata dalla pioggia e dai colpi di scena, l'olandese brucia in avvio Hamilton mantenendo la testa della corsa per tutta la gara, alle sue spalle il 7 volte iridato che sconta un errore durante un sorpasso che lo ha costretto a ripartire dalle retrovie fino al secondo posto, terza la McLaren di Lando Norris. Ai piedi del podio la Ferrari di Charles Leclerc.