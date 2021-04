Covid: Ronzulli (Fi), 'riaperture banco prova per fare ancora di più'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Le riaperture mirate dal 26 aprile dovranno costituire un banco di prova per fare ancora di più, per consentire di aprire quanto prima bar e ristoranti anche all’interno, per consentire anche agli ambulanti di tornare al lavoro e per far ripartire una volta per tutte anche il mondo dello sport amatoriale, palestre e piscine senza dover necessariamente aspettare ancora a lungo". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.

"Adesso bisogna lavorare perché anche il mondo del wedding e degli eventi, un indotto che racchiude migliaia di lavoratori e svariati settori, dalla ristorazione alla moda, passando per quelli florovivaistico e della musica, possa riprendere le attività a pieno ritmo dopo uno stop durato più di un anno. E’ arrivato il momento di incamminarsi verso un graduale ritorno alla normalità, serve responsabilità ma anche coraggio. L’Italia deve riaprire", conclude.