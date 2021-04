Covid: nel mondo oltre 3 mln di morti, superati i 140 mln di casi

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Sono oltre tre milioni le vittime del Coronavirus da inizio pandemia. Lo rende noto il sito della Johns Hopkins University. Il bilancio totale dei morti ammonta a 3.009.215 mentre i casi di contagio hanno raggiunto i 140.457.797. Negli Stati Uniti dall'inizio dell'emergenza si contano oltre 31 milioni di casi e 566.893 morti, in India oltre 14 milioni di casi e 175.649 morti mentre in Brasile si registrano oltre 13,9 mln di casi e 371.678 morti. Il terzo paese più colpito dal covid per numero di morti è il Messico con 212.228 morti (oltre 2,3 mln i contagi).