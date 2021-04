Covid: Fedriga, 'Salvini? Giusto rivendichi riaperture'**

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Salvini rivendica le riaperture? "E' legittimo che le forze politiche di maggioranza che hanno proposto delle soluzione al governo le rivendichino. Del resto, se Salvini rivendica qualcosa che non gli piace nel governo viene detto che mette i bastoni tra le ruote, se rivendica un risultato che se ne appropria... Ma allora cosa fa Salvini nel governo?". Così il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Io sono convinto che, come Regioni - aggiunge - in pandemia noi non abbiamo mai ragionato come regioni di destra o di sinistra".