Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Noi come Regioni abbiamo sempre avuto un rapporto costruttivo con Speranza, ciò non vuol dire che abbiamo condiviso tutte le scelte". Così il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.