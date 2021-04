Cinema: Anzaldi (Iv), 'Santamaria deluso? basta vedere lottizzazione in Rai'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "L'attore Claudio Santamaria si dice deluso dai 5 stelle: ha scoperto il loro opportunismo, dopo averli sostenuti. D'altronde basta vedere cosa hanno fatto in Rai con la lottizzazione, come mal amministrano Roma, cosa hanno fatto con Conte e le sue opache decisioni a Palazzo Chigi". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in riferimento all'intervista di Claudio Santamaria a 'Repubblica'.