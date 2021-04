Arte: Monet star all'asta a New York con le sue ninfee giganti il 12 maggio** (2)

(Adnkronos) - Julian Dawes, co-presidente del Dipartimento di arte moderna e impressionista di New York, ha dichiarato: "Claude Monet è tra gli artisti più conosciuti e amati di tutti i tempi e 'Le Bassin aux Nymphéas' rappresenta un esempio per eccellenza della sua celebre e famosa serie di ninfee. Sotheby's ha una storia eccezionale come casa d'aste di Monet e detiene il record dell'artista con 'Meules' venduto per 110 milioni di dollari nel 2019. Siamo ora estremamente entusiasti di portare un quadro così illustre sul mercato per la prima volta in quasi due decenni. Notevole esempio delle opere del tardo periodo di Monet nella sua amata dimora a Giverny, questo dipinto monumentale testimonia magnificamente come la serie delle ninfee si è evoluta nel tempo, dalle sue scoperte impressioniste a un focus più astratto con la sua preoccupazione per la luce dello stagno che si riverberava sui fiori. Da questa prospettiva, il lavoro apre una finestra completamente nuova e mostra l'influenza di Monet sulle generazioni successive di artisti che hanno ampliato i suoi concetti radicali fino alla piena astrazione".