Tv: è morto Felix Silla, il cugino della 'Famiglia Adams'**

Los Angeles, 17 apr. - (Adnkronos) - L'attore italiano naturalizzato statunitense Felix Silla, famoso per aver interpretato il cugino Itt nella prima serie televisiva di "La Famiglia Addams" (1965-66), è morto, per un tumore al pancreas, a Las Vegas all'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato su Twitter dall'amico attore Gil Gerard, co-protagonista con lui nella serie tv "Buck Rogers".

Piccolo di statura (era alto appena 1,19 m), nel popolare telefilm "La famiglia Adams" aveva interpretato il cugino peloso che non faceva altro che borbottare. Il suo personaggio - indossava un paio di occhiali da sole e una bombetta - conquistò il pubblico diventando un'icona della serie.

Nato l'11 gennaio 1937 a Roccacasale, in provincia dell'Aquila, come Felice Silla, nel 1953, all'età di 16 anni, date le scarse possibilità di lavoro che l'Abruzzo offriva, fu costretto ad emigrare negli Usa. Le sue peculiarità fisiche lo portarono ben presto a lavorare nel famoso circo Barnum & Bailey, dove dimostrò subito di essere un ottimo acrobata al trapezio. Notato da un agente dello spettacolo durante il tour del circo, fu ingaggiato dagli Studios di Hollywood come stuntman.