Monaco, 17 apr. (Adnkronos) - Il russo Andrej Roblev è il secondo finalista dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il sumero 6 del seeding 5si è imposto sul norvegese Casper Rudd, giustiziere di Fognini in due set con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 20 minuti. In finale il russo affronterà il greco Stefanos Tsitsipas.