Pd: Sensi, 'giusta assistanza psicologica a giovani, Parlamento ci lavori'

Roma, 17 arp. (Adnkronos) - "Sottoscrivo l’intervento in Assemblea nazionale del Pd di @giocrisanti sulla centralità del tema della assistenza psicologica per giovani e famiglie come scelta strategica per un welfare post-pandemia. So che Simona Malpezzi ci sta lavorando al Senato, tocca a noi deputati Pd". Lo scrive Filippo Sensi del Pd su twitter a proposito dell'intervento in assemblea nazionale dem del delegato più giovane del parlamentino dem, Giovanni Crisanti.