Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Il digitale buono applicato alla politica può essere una rivoluzione, un salto avanti straordinario". Lo dice Enrico Letta nella replica all'assemblea del Pd. "Non sto dicendo che dovremo eliminare il contatto fisco, ci mancherebbe, ma grazie al digitale su possono fare cose che ci può rendere in grado di fare una rivoluzione in politica".