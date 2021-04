Open Arms, Salvini rinviato a giudizio a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms. Il gup Lorenzo Jannelli ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di Palermo, che accusa il leader della Lega di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso dei 147 migranti a bordo della Ong catalana ai quali l'allora ministro dell'Interno negò per giorni un porto sicuro sulle coste italiane. L'avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, aveva chiesto il non luogo a procedere. Il senatore dovrà dunque essere processato, la prima udienza è fissata per il 15 settembre presso la seconda sezione penale del Tribunale di Palermo. ""La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino". Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l'Italia. Sempre", il primo commento di Salvini. (ITALPRESS). bil/sat/red 17-Apr-21 15:21