Open Arms: Salvini arrivato al bunker di Palermo, oggi decisione gup su rinvio a giudizio

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini è appena arrivato all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere all'udienza preliminare che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda della nave Open Arms. Oggi toccherà alla difesa. Poi il gup dovrebbe decidere se accogliere la richiesta dei pm di rinviare a giudizio l'ex ministro dell'Interno o il non luogo a procedere.