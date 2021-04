Milano: De Corato, 'squallido e assurdo usare logo olimpiadi per lista Sala'

Milano 17 apr. (Adnkronos) - "Il sindaco Sala ha 'svelato' il simbolo della sua lista civica per le amministrative che si ispira ai cerchi olimpici. E’ squallido e assurdo usare un simbolo che è patrimonio di tutta l’umanità per la sua lista elettorale". Lo afferma il consigliere comunale di Fdi a Milano, Riccardo De Corato, commentando il logo della lista presentata dal sindaco Giuseppe Sala per le prossime elezioni comunali.

"Il fatto incredibile -aggiunge De Corato- è che non solo lo usi, ma se ne vanti pure pubblicamente. Non si può strumentalizzare in questo modo un simbolo universale", conclude.