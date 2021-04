F1: Gp Emilia Romagna, Hamilton in pole davanti a Perez, Leclerc quarto

Imola, 17 apr. (Adnkronos) - La Mercedes di Lewis Hamilton partirà domani dalla pole position nel Gp dell'Emilia Romagna ad Imola. Il campione del mondo ha chiuso con il tempo di 1.14.411 davanti alle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Per Hamilton è la 99esima pole in carriera sul 30esimo circuito diverso. Quarto posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc, seguito da Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Settimo posto per Lando Norris dopo che gli è stato cancellato dai commissari di gara il secondo tempo. Ottavo crono per l'altra Mercedes di Valterri Bottas, nono Esteban Ocon e chiude la Top ten Lance Stroll.