Covid: rettore Politecnico Milano, 'rientro in presenza necessario, noi pronti'** (2)

(Adnkronos) - Quanto alla sessione estiva, "gli esami potrebbero riprendere in presenza, vedremo a giugno - dice Resta -. Ma dovremo avere ancora certe accortezze. Per le lauree, ad esempio, chiederemo ancora uno sforzo alle famiglie di non presenziare numerose ma solo i candidati, per gli esami dovremo mantenere la possibilità di farli a distanza per gli studenti internazionali o per coloro che non sono in città". Quel che è certo, osserva ancora Resta, è che "servirà un po' di accortezza ma sicuramente si tornerà con la maggior parte degli esami in presenza per ripartire poi il prossimo anno accademico il più regolarmente possibile".