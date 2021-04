Covid: Meloni, 'in democrazia Governo non può disporre coprifuoco, prove generali per educarti'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Misure come il coprifuoco, misure sulla limitazione della libertà personale degli individui in una nazione libera e democratica non sono concesse al governo, non è nelle prerogative del governo stabilire se e quando puoi uscire di casa. Noi lo abbiamo tollerato perchè c'era l'emergenza, c'era la pandemia, perchè siamo stati responsabili, perchè siamo stati un popolo serio, ma dopo oltre un anno non è più consentito chiudere la gente dentro casa, oltre tutto se non ci sono delle ragioni per farlo, perchè il coprifuoco con il Covid non c'entra niente". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una diretta Facebook.

"Sono prove generali -aggiunge- per educarti a fare quello che il governo pensa tu possa e debba fare, ma la limitazione delle libertà fondamentali in una nazione come la nostra dopo un anno e mezzo non è più tollerata e tollerabile. Quindi basta coprifuoco. Per un fatto di principio, perchè è un precedente gravissimo e perchè ovviamente è pure una presa in giro che puoi andare a cena ma alle 10 devi stare a casa".