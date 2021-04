Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Non siamo un partito che decide i candidati da Roma, siamo un partito che crede nella forza dei territori, del rispetto per le scelte dei territori. Stiamo dando aiuto ai territori, con la possibilità di usare lo strumento delle primarie, che a me piace, per rendere più forte la scelta e la nostra capacità nella campagna elettorale". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del Pd.