Zona gialla dal 26 aprile e riapertura ristoranti all'aperto

(Adnkronos) - Riaperture ristoranti a pranzo e a cena solo all'aperto, dal 26 aprile, in zona gialla: c'è il via libera. E' quanto si apprende da fonti di governo dopo la riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi. La cabina di regia avrebbe inoltre valutato, nel piano delle riaperture previste, di mantenere in piedi il coprifuoco dalle 22, come attualmente in vigore.

Da lunedì 26 aprile torna il giallo, dove i dati lo consentono. Ma si tratterà di un 'giallo rafforzato' perché potranno riaprire solo le attività all'aperto.