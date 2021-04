Violenza sessuale: Palermo, nuova misura cautelare per lo psichiatra Grasso

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - Nuova ordinanza di custodia cautelare per il neuropsichiatra Marcello Grasso, fratello dell'ex Presidente del Senato Pietro Grasso. Il gip di Palermo ha firmato una nuova misura in carcere per il professionista che gli è stata notificata in carcere, per un altro episodio di presunti abusi sessuali su una paziente. Grasso era finito in carcere dopo la denuncia di una delle sue pazienti. Ora una seconda donna ha detto agli inquirenti di aver subito abusi da parte del neuropsichiatra in circostanze molto simili a quelle della prima vittima.