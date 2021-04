Trenitalia lancia il primo treno Covid-19 free. Battisti: primi in Europa a farlo

"Siamo i primi in Europa ad aver lanciato un treno covid free". A dichiararlo l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti, commentando la partenza questa mattina alle 8:50 dalla stazione di Roma Termini del primo treno covid free, dove si accede solo con tampone negativo nelle ultime 48 ore e con capienza ridotta al 50%. "Naturalmente anche le

altre misure di sicurezza previste dalle norme sanitarie per il contrasto al covid dovranno essere rispettate", ha sottolineato

Battisti.

Si tratta di due Frecciarossa non stop sulla tratta Roma-Milano in cui si potrà essere ammessi solo se in possesso di un tampone negativo al Covid-19. I treni viaggeranno comunque con una capienza del 50%, ma sicuramente i passeggeri potranno muoversi con maggiore tranquillità. E questo esperimento pilota potrà essere esteso anche ad altre destinazioni.

Chi vuole salire a bordo del treno Covid free deve presentarsi in stazione, a partire da 45 minuti prima della partenza, con il documento che attesta l'esito negativo del tampone, molecolare o antigienico, effettuato entro le 48 ore precedenti il viaggio. È possibile effettuare gratuitamente il tampone anche in stazione. I vaccinati devono esibire la certificazione di negatività o sottoporsi al tampone prima di partire. Infine, nel malaugurato caso in cui il tampone risulti positivo è previsto il rimborso del biglietto al 100%, anche se il cliente lo ha acquistato con tariffe scontate.