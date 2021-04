Monaco, 16 apr. (Adnkronos) - Il russo Andrej Rublev ha battuto lo spagnolo Rafa Nadal nei quarti di finale del torneo Atp di Montecarlo, in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2 in oltre due ore e mezza di gioco. Il numero 6 del seeding approda così in semifinale dove affronterà il norvegese Ruud che ha eliminato Fabio Fognini.