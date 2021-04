Sport: Binaghi, '1000 spettatori dal 1 maggio? Sarebbe ottima notizia'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "1000 spettatori all'aperto dal 1 maggio? Sarebbe un'ottima notizia. Naturalmente ci sono due questioni, da analizzare: un conto è avere tifosi che scalpitano e urlano per due ore di fila, altro conto è avere spettatori in religioso silenzio come imposto per il tennis. Poi se un impianto come il Foro Italico contiene tre stadi, se si fanno uscite separate e si compartimenta l'impianto in tre parti, si fa 1000-1000 e 1000 spettatori, come è logico che sia? Speriamo lo definiscano, comunque è una buona notizia". Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, all'Adnkronos sulla possibilità che dal primo maggio, nelle regioni in zona gialla, gli impianti potranno di nuovo ospitare tifosi e appassionati per le attività agonistica di rilevanza nazionale. Una decisione che sbloccherebbe il pubblico agli Internazionali di tennis in programma a Roma dal 9 al 16 maggio.