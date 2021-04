Milano: Biglieri (Articolo Uno), 'dialogare con M5s per futuro città e area metropolitana'

Milano, 16 apr.(Adnkronos) - "A differenza di quanto dichiarato da Ivan Scalfarotto per Italia Viva, siamo convinti si debba dialogare con il M5s per il futuro" di Milano e di tutta l'area metropolitana. Così Francesco Biglieri, segretario di Articolo Uno per la Milano Metropolitana, replicando al sottosegretario agli Interni e parlamentare di Italia viva che ha criticato l'apertura del sindaco uscente Giuseppe Sala al M5s in vista delle prossime elezioni comunali di Milano.

Secondo Biglieri, "per arginare le destre, ma soprattutto per costruire un nuovo orizzonte per il Paese, siamo convinti che l'alleanza tra centro-sinistra e Movimento Cinque Stelle debba essere costruita e consolidata nei territori a partire dalle grandi città chiamate al voto nel prossimo ottobre e crediamo che questo sia necessario anche a Milano".