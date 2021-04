Iervolino Entertainment nello spazio: accordo con Space 11

Iervolino Entertainment (“IE”), società di produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, comunica di avere sottoscritto con la società Space 11 LLC USA, società controllata interamente da Andrea Iervolino, un contratto di licenza gratuito della durata di tre anni, con diritto di prelazione alla scadenza, per l’utilizzo del marchio Space 11 e di format per la realizzazione di produzioni televisive.

L’accordo è finalizzato alla creazione di una business unit di IE per produzioni entertainment nello spazio.

SPACE 11 nasce con l’obiettivo di spostare l’intrattenimento oltre i confini terrestri. Il comitato consultivo della società include professionisti che hanno lavorato come dipendenti presso la società Space-X di Elon Musk, e presso il Centro Internazionale di Scienze Astronomiche GAL Hassin. Unica e rivoluzionaria, la missione di SPACE 11 è quella di creare contenuti cinematografici, televisivi e web, così come eventi live (concerti, gare sportive, ecc.) realizzati nello spazio. SPACE 11 sarà la prima società dedicata completamente allo sviluppo di format di intrattenimento ed eventi a gravità zero.

Andrea Iervolino, fondatore di Iervolino Entertainment, ha dichiarato: “Oggi pensare a un progetto di questa portata potrebbe sembrare troppo futuristico e poco pratico, ma il progresso tecnologico sta evolvendo a una velocità tale da far credere che tutto sia già possibile nel medio termine. Infatti, menti imprenditoriali come Elon Musk e attori come Tom Cruise stanno già esplorando il territorio e gli strumenti di comunicazione nello spazio per iniziative singole e non solo. Prevedo che entro la prima metà del 2023 saremo già in grado di realizzare il primo evento live nello spazio."