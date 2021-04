Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "I miei più sinceri auguri di buon lavoro a Francesco Cannizzaro, nuovo responsabile per il Sud di Forza Italia: sono certa che saprà interpretare al meglio un ruolo che le prossime scadenze politiche e istituzionali rendono importantissimo". Ad affermarlo in una nota è Mara Carfagna, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale.