Covid: Draghi, 'rimbalzo economia molto forte nei prossimi mesi'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Nell'economia "avremo un rimbalzo molto forte nei prossimi mesi e poi dovremo attestarci su un livello di crescita che ci permetta di uscire dall'alto debito. Il rimbalzo è certo, non è sicuro quanto forte sarà, quello su cui dobbiamo lavorare è di assicurare che dopo la ripresa continueremo a crescere nella misura necessaria per tornare ad essere un Paese che cresce". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.