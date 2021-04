Caso Saguto: motivazioni giudici, 'nomine avvenivano in base a utilità che poteva ricevere'

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - "Il dato oggettivo è che nell'ambito di un opaco sistema di gestione della funzione giudiziaria, in cui gli interessi personali venivano ad essere indebitamente sovrapposti ai doveri di ufficio, la allora Presidente del Tribunale misure di prevenzione di Palermo" Silvana Saguto "ha conferito una serie di nomine per lucrosi incarichi a chi, come Cappellano Seminara, in ragionevole concessione temporale, la beneficiava di denaro o di altre utilità indebite". Lo scrivono i giudici del Tribunale di Caltanissetta nella motivazioni della sentenza di condanna a otto anni e mezzo di Silvana Saguto, accusata di corruzione e abuso d'ufficio per la gestione dei beni sequestrati.

"Nel processo - dicono i giudici - è stata raggiunta la prova che il modus operandi che ha accompagnato nel tempo la condotta della Saguto era proprio quello di scegliere le persone cui affidare gli incarichi di amministratore giudiziario non in base alle loro capacità professionali bensì in base alle utilità che da loro poteva ricevere".

"Ne sono la palese dimostrazioni - dicono i giudici - le nomine di Roberto Nicola Santangelo e la nomina di Giuseppe Rizzo, il primo nominato al fine di ottenere la disponibilità di Carmelo Provenzano per garantire il buon esito degli studi del figlio Emanuele e per prodigarsi per coinvolgerlo successivamente nel lavoro, il secondo in ragione delle promesse di utilità di Rosolino Nasca, rappresentate dal coinvolgimento lavorativo del marito Lorenzo Caramma nella medesima procedura, nonché del figlio Francesco Caramma e della fidanzata di quest'ultimo, Mariangela Pantò, nel contesto di altro incarichi che eventualmente Rizzo avesse ottenuto".