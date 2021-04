Università: Fontana, 'progetto Pavia strategico per rispondere a sfide ambientali e sociali'

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Il progetto è stato fortemente sostenuto da Regione Lombardia in uno degli atenei più antichi della Lombardia e del mondo. E' un progetto strategico e al passo con i tempi che stiamo vivendo, poiché consente di fare un salto di qualità nella ricerca accademica, affinché sia realmente connessa alle realtà produttive". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Centro di Ricerca dell'Università di Pavia, finanziato dalla Regione e del 'Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile' dell’Università.

"L’innovazione sostenibile nelle aree ambiente e salute - ha sottolineato Fontana - è la chiave strategica per la ripresa economica del territorio lombardo e dell’interno Paese, in linea con gli obiettivi del nuovo green deal europeo. La nuova infrastruttura per imprese innovative consentirà quell’interazione costante e diretta tra università e impresa, il nuovo umanesimo scientifico deve affermarsi con vigore, è giunto il tempo di costruire la Lombardia del futuro".

La Lombardia, ha rimarcato Fontana, "oggi più che mai è artefice del proprio destino e deve mettere in campo ogni migliore risorsa ed energia. Questo progetto rappresenta senza ombra di dubbio il contributo di intelligenza e lungimiranza di cui il nostro territorio ha bisogno per rispondere alle grandi sfide ambientali, sanitarie e sociali, attraendo capitali pubblici e privati".