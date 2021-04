Stellantis: Tavares, 'prepariamo piano offensivo ma con scelte di rottura'**

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Nel settore automobilistico si registra "una crescente durissima concorrenza, per questo ci prendiamo il tempo necessario per definire il piano strategico al 2030: non vogliamo un piano difensivo ma offensivo anche se con 'rotture' significative". Lo sottolinea l'ad di Stellantis Carlos Tavares in assemblea degli azionisti ricordando che il gruppo "può contare su molti asset, per questo serve una chiara governance del business".

Sull'integrazione fra Fca e Psa Tavares spiega che "abbiamo creato un ufficio per le sinergie, e siamo sulla buona strada per raggiungere il livello previsto per il 2021". "Siamo eccitati dalle opportunità che si aprono davanti a noi" ha aggiunto, ricordando che "abbiamo creato questa compagnia per andare avanti con scelte radicali".