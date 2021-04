CrowdFundMe S.p.A., unica piattaforma di crowdinvesting (Equity crowdfunding, Real estate crowdfunding, Private debt) quotata su Borsa Italiana, ha avviato, in data 12 aprile, il collocamento del minibond di I.M.I. Montaggi Industriali S.p.A., eccellenza italiana nel campo della meccanica generale e dell’impiantistica elettrica per macchinari industriali. L’obbligazione offre un rendimento annuo del 5% e presenta un piano di rimborso con ammortamento dopo 2 anni (gli interessi saranno pagati con cedola semestrale posticipata) per una durata complessiva dell’operazione pari a 60 mesi. L’opportunità è sottoscrivibile anche da investitori retail (con patrimonio superiore a 250.000 euro) e ha già raccolto interesse da investitori professionali.

La società emittente

I.M.I. S.p.A., che oggi ha la sede operativa a Carrara e quella legale a Napoli, è stata fondata nel 2012 e anno dopo anno è cresciuta fino a sviluppare tre linee di business: lavorazioni meccaniche di precisione, carpenteria leggera e pesante, manifattura di macchine e impianti industriali. La società, con circa cento dipendenti specializzati, opera in una vasta gamma di settori, come oil&gas, petrolchimico, energetico, elettromeccanico, siderurgico e aeronautico. In particolare, I.M.I. S.p.A. partecipa a commesse internazionali come subappaltatrice, principalmente per conto di Nuovo Pignone International S.r.l., che fa parte del gruppo Baker Hughes, multinazionale attiva in più di 120 Paesi.

La pandemia di Covid-19 non ha rallentato l’operatività dell’azienda e il business ha continuato a espandersi: nel 2020 i ricavi sono cresciuti a oltre 11,7 milioni di euro contro i 9,4 milioni del 2019, e l’Ebitda è aumentato a più di 1,8 milioni di euro (rispetto ai precedenti 1,4 milioni). La società prevede una ulteriore crescita del fatturato, fino ad arrivare a oltre 35 milioni di euro nel 2026 con Ebitda a 9,4 milioni.

Il minibond

Il minibond ha un obiettivo massimo di 4.000.000 di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro.I.M.I. presenta un rating pari ad A3- (fascia alta) calcolato da Modefinance (società di rating ESMA Compliant). Si tratta di un’emissione Senior Unsecured all’interno di un’operazione di crowdlisting, in quanto il minibond verrà quotato sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana al termine della raccolta di capitali, elemento che supporta significativamente la liquidità del titolo.

CrowdFundMe svolge il ruolo di collocatore per la raccolta dell’investimento e, in tale attività, il portale è affiancato da Integrae SIM, operatore di alto profilo che avvicinerà all’operazione investitori professionali oltre ai sottoscrittori retail. Business & Consulting è l’advisor finanziario che ha supportato l’emittente nella fase di preparazione del minibond, mentre Nctm è l’advisor legale.

L'impiego delle risorse

Il management di I.M.I. S.p.A. punta sull’internalizzazione di una serie di lavorazioni meccaniche, sino ad oggi appaltate a terzi fornitori, e sulla diversificazione del portafoglio clienti. A tal fine, le risorse raccolte tramite il minibond saranno impiegate soprattutto per l’acquisizione del 40% (e a seguire di un ulteriore 25%) del capitale sociale di Costat S.r.l., azienda specializzata nel settore delle lavorazioni meccaniche che dispone di macchinari specifici di ultima generazione, personale qualificato nonché clienti di primaria rilevanza; la società è infatti accreditata come fornitore presso realtà del calibro di Leonardo, Siemens AG e Novomeccanica. L’acquisizione permette di diversificare il portafoglio clienti, ottenendo anche sinergie di costo. Una parte residuale delle risorse raccolte con il minibond sarà impiegata anche per l’acquisto di ulteriori attrezzature e macchinari, nonché di scorte di magazzino per far fronte ai cicli produttivi.

Per ulteriori informazioni: https://www. crowdfundme.it/projects/i-m-i/