Motomondiale: Marquez, 'non sarò lo stesso di prima, ho bisogno di tempo'

Portimao, 15 apr. - (Adnkronos) - "Non sarò lo stesso Marc di prima, ho bisogno di tempo". Così Marc Marquez nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del week-end del Gp del Portogallo che segna il suo rientro in pista a 271 giorni dall'infortunio al braccio di Jerez. "Sarà un processo lungo per tornare quello di prima anche mentalmente -aggiunge il 28enne catalano della Honda-. Sono stati mesi difficili, ma finalmente è arrivato il momento più importante della mia riabilitazione, tornare in sella. Sento le farfalle nello stomaco. E' il momento di divertirmi, tornare in MotoGP".