Milano: Pagliarini, 'Albertini? E' bravo, nel match con Sala vincerebbe lui'

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Giancarlo Pagliarini, milanese, ex Parlamentare e storico esponente della Lega Nord, sarebbe felice se Gabriele Albertini si candidasse di nuovo a sindaco di Milano. "E' molto bravo", dice oggi, raggiunto dall'Adnkronos. Pagliarini, dal 2001, è stato assessore al Demanio del secondo mandato di Albertini.

"Sarebbe un bel match tra lui e Beppe Sala. Anche se, devo ammettere, Sala è forte", sottolinea Pagliarini, convinto che alla fine, però, Albertini avrebbe la meglio. "Vincerebbe Albertini, sicuramente. Come sindaco aveva lavorato bene. Poi io sono nato e cresciuto a Milano e so come pulsa il cuore della mia città. Questo non vuol dire che Sala non abbia lavorato bene", puntualizza.

Secondo Pagliarini, "invece di farsi opposizione, Sala e Albertini dovrebbero lavorare insieme. E' questo il modello federalista, funziona così ad esempio in Svizzera, dove si lavora insieme per i cittadini".