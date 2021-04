Migranti: Sereni incontra Grandi

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - La viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale Marina Sereni ha incontrato oggi alla Farnesina l’Alto commissario delle Nazioni unite per i Rifugiati Filippo Grandi. Sereni e Grandi -riferisce un comunicato- hanno affrontato i temi dell’emergenza che investe l’Etiopia e il Sud Sudan, in conseguenza della crisi umanitaria creata dal conflitto nel Tigrè e, più in generale, lo scenario che investe la tematica dei rifugiati alla luce della pandemia di Covid-19.

Al centro del colloquio anche la questione migrazioni, con particolare riferimento alla necessità di definire a livello internazionale meccanismi efficaci per la gestione dei flussi verso e in Europa. “All’Unhcr guidato da Filippo Grandi -ha detto Sereni al termine dell’incontro- va rivolto un gigantesco ‘grazie’ per il lavoro svolto, una concreta rappresentazione di un multilateralismo efficace”.