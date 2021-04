Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Incontrare i rappresentanti delle categorie in ginocchio? Ma no, per il segretario del Pd la priorità è l'incontro con il fondatore dell'Ong Open Arms. Sempre a dimostrazione di quale siano i loro interessi principali". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.