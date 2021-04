Migranti: Draghi incontra Grandi (Unhcr), 'difendere diritti rifugiati'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato oggi l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Al centro del colloquio l’ottima collaborazione tra l’Italia e l’Alto Commissariato, con particolare riferimento alle iniziative di protezione internazionale dei rifugiati condotte nel Mediterraneo e in Africa, l’attuale negoziato sul Patto per la Migrazione e l’Asilo proposto dalla Commissione Europea e l’importanza di difendere i diritti umani dei rifugiati e di promuovere la loro piena integrazione nei Paesi di accoglienza. Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota.