MBE Worldwide acquisisce Mail Boxes Etc. (UK) Limited

MBE Worldwide (“MBE”) ha acquisito Mail Boxes Etc. (UK) Limited (“MBE UK & Ireland”) dal precedente Master Licensee andando così ad aggiungere il Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda all’attuale gruppo di Paesi gestiti direttamente composto da Italia, Spagna, Germania, Francia, Polonia, Portogallo, Stati Uniti, Canada, Australia e Paesi Bassi.

MBE Worldwide offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing e opera sotto diversi marchi complementari: Mail Boxes Etc. (eccetto che negli USA e in Canada), AlphaGraphics, PostNet, Spedingo.com, Print Speak, Pack & Send e Multicopy con una rete globale di oltre 2.800 Centri Servizi in 53 Paesi di cui ben 1.667 con insegna Mail Boxes Etc.

MBE offre soluzioni personalizzate per la gestione del primo e ultimo miglio dei servizi di spedizione, principalmente nel segmento del corriere espresso, e si posiziona come fornitore locale di soluzioni di stampa e marketing personalizzate. La storia di MBE è caratterizzata da un percorso consolidato di crescita, perseguita sia attraverso una crescita organica - guidata da una strategia di business innovativa e di successo - che attraverso acquisizioni, uno dei fattori chiave del piano strategico a lungo termine dell'azienda.

MBE UK & Ireland, fondata nel 1993 con sede nell’Oxfordshire, è una società solida dotata di un robusto piano operativo a lungo termine nel settore dei servizi di spedizione, stampa e postali e, con i suoi 153 Centri Servizi, offre un elevato valore aggiunto alla propria clientela costituita prioritariamente da PMI e secondariamente da privati.

Il Quartier Generale di MBE UK & Ireland si trova a Chipping Norton (Oxfordshire) dove continuerà ad operare l’attuale team.

“Questa è un’occasione straordinaria di sviluppo per il sistema in franchising di MBE UK & Ireland.” – ha dichiarato Simon Cowie, Presidente di Mail Boxes Etc. (UK) Limited - “Unire le nostre forze a quelle di MBE Worldwide crea opportunità uniche per realizzare notevoli sinergie con i nostri colleghi, sfruttando la loro forte esperienza nel franchising, con l’obiettivo di supportare la nostra rete in franchising e far crescere la nostra attività nel Regno Unito e in Irlanda.".

“Questa acquisizione dimostra il forte impegno di MBE Worldwide nel far crescere il Marchio Mail Boxes Etc. e la rete di Centri dedicati ai servizi di spedizione, stampa e postali nei principali mercati europei, anche in un momento in cui l’impatto della Brexit da una parte e la pandemia mondiale legata al Covid-19 dall’altra hanno causato uno sconvolgimento negli scambi commerciali.”, ha detto Francis Laryea, Direttore Generale Mail Boxes Etc. (UK) Limited.

“MBE UK & Ireland rappresenta un’eccellente integrazione al gruppo dei paesi che gestiamo direttamente in forza del suo modello di business che mette la soddisfazione del cliente al primo posto, è incentrato sulla figura dell’imprenditore ed è focalizzato sulle persone e, pertanto, rispecchia perfettamente la filosofia di business e la cultura MBE.” - afferma Paolo Fiorelli, Presidente e Amministratore Delegato MBE - “Siamo entusiasti di dare il benvenuto e lavorare ancora più strettamente con la squadra MBE UK & Ireland per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto ai nostri clienti business e privati nei mercati del Regno Unito e della Repubblica d’Irlanda.”.