Governo: Bettini, 'contro Conte non complotto ma convergenza interessi'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Mai parlato di complotto, si travisano le parole, in un certo giornalismo di oggi non hanno più peso le parole. Ho parlato di una convergenza di interessi nazionali ed internazionali che ritenevano Conte poco affidabile. La storia è fatta di un movimento di interessi, non è una specie di racconto fiabesco in cui ci sono gli angiolettii e gli intereessi politici, economici, finanziari hanno un peso". Lo ha ribadito Goffredo Bettini, ospite di Tg 2 post.