Editoria: Biblioteche Roma e Aie, festival 'Leggere sempre' per Festa libro e diritto autore (3)

(Adnkronos) - “Come editori - dichiara Ricardo Franco Levi, presidente di Aie - siamo felici di festeggiare la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore accanto a una istituzione come Biblioteche di Roma che da 25 anni porta i libri in ogni angolo della nostra Capitale, la più grande e popolosa metropoli italiana. Insieme ad editori e librai, le biblioteche hanno reagito prontamente durante la pandemia per preservare la centralità del libro nel nostro Paese e lo hanno fatto adeguando la loro offerta culturale attraverso il potenziamento dei canali digitali. Ci auguriamo che il loro ruolo continui a essere valorizzato, come lo è stato nel 2020, da tutte le istituzioni del nostro Paese e che venga confermato e stabilizzato anche per gli anni a venire il finanziamento per gli acquisti di libri nelle librerie di prossimità, misura proposta, richiesta e sostenuta da tutto il mondo del libro (Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Italiana Editori e Associazione Librai Italiani), apprezzata e imitata in Europa, che ha contribuito a rafforzare il ruolo delle biblioteche e a sostenere la domanda”.

Durante la manifestazione sarà premiato il vincitore del concorso fotografico 'Leggere in uno scatto' e si terrà l’inaugurazione della mostra allestita nella galleria della Casa delle Letterature 'Trame della lettura' di Luisa Longo. L’artista, che opera nell’ambito della Fiber art, presenta una collezione di 20 opere dipinte su organza che rappresentano le biblioteche pubbliche e private del mondo e che raccontano i luoghi che custodiscono parte del patrimonio culturale dell’umanità.