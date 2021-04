Digital Magics e Lazio Innova presentano "Magic Wand Sustainability Showcase"

Un’Italia economicamente più solida, più sostenibile, in cui le città e i luoghi di lavoro diventino spazi di socializzazione e di benessere, dove le nuove generazioni abbiano la possibilità di sviluppare le proprie capacità e crescere in contesti sicuri, in quest’era di grande incertezza. Sono questi alcuni dei temi di MAGIC WAND ACCELERATION PROGRAM FOR DIGITAL FAST GROWING SUSTAINABILITY STARTUPS, il programma di accelerazione promosso da Digital Magics e Lazio Innova, lanciato nel settembre 2020, riservato alle startup innovative residenti nel territorio laziale o provenienti da altri distretti, anche dall’estero, disponibili ad aprire la propria sede operativa nella regione Lazio.

Giovedì 22 aprile, durante lo showcase on line saranno presentate le startup che hanno partecipato alla fase di “discovery” del programma di accelerazione, superato la fase di selezione e partecipato quindi alla fase “validation”, che terminerà con l’investimento “seed”.

Il programma ha ricevuto 127 candidature, tra queste 20 startup hanno affrontato la prima selezione nel Pitch Day di ottobre 2020, nell’ambito del quale ne sono state selezionate 10 per la prima fase “DISCOVERY” di accelerazione della durata di tre mesi, strutturata in diversi step, a partire da un periodo di test e sviluppo in cui Digital Magics ha aiutato le startup a riprogettare i propri modelli di business e a creare proposte di valore per competere sul mercato.

Successivamente, con la giornata del selection gate, a fine gennaio del 2021, sono state individuate 8 startup finaliste del programma di accelerazione Magic Wand Roma, che hanno preso parte alla fase di “validation” in cui sono state supportate nell’execution del proprio progetto. Di queste 8 startup, 7 riceveranno ciascuna un investimento di 175mila euro.

Le startup che presenteranno i loro pitch sono:

- IRREO, Sensorless Irrigation Planner

- ROCKY, AI-based self-improvement

- VOICEMED, next generation medical grade testing

- OPEN DATA PLAYGROUND, data community platform

- NOVIS, the first gaming environment that is completely accessible for blind and visually impaired people

- TRAINECT, gamified and interactive wellness platform

- DIAGNOSTICA MEDICA VELOCE, Diagnosi Mediche a Domicilio

- MEEDOX, smarter management of health care system

L’obiettivo delle startup di Magic Wand è di sviluppare soluzioni digitali per velocizzare il cambiamento verso l’economia circolare e nuovi modelli sostenibili di produzione e consumo e di accesso alle energie rinnovabili, per supportare e migliorare il benessere, per rendere più facile la vita degli operatori sanitari e dei pazienti. Sono progetti in grado di promuovere l’innovazione digitale in nome di un’industrializzazione responsabile e sostenibile. Con il Programma di Accelerazione Magic Wand, Digital Magics e la Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, sostengono la sicurezza dei cittadini, la ripartenza delle aziende e la ripresa economica dell’area laziale.

Il Programma fa seguito all’accordo biennale siglato nel maggio 2020 tra Digital Magics e Lazio Innova che prevedeva l’avvio di una serie di iniziative volte a selezionare, insieme al comitato di investimento di Innova Venture, nelle persone di Stefano Peroncini, Fabio Mondini e Peter Mayrl, le giovani aziende attraverso programmi di accelerazione e co-finanziamento, per una disponibilità complessiva di investimenti fino a 6 milioni di euro (40% da parte di Innova Venture e al 60% da parte di Digital Magics S.p.A.).

MAGIC WAND ACCELERATION PROGRAM FOR DIGITAL FAST GROWING SUSTAINABILITY STARTUPS si giova del supporto logistico e operativo degli Spazi Attivi di Lazio Innova, gli hub per lo sviluppo e l’innovazione diffusi su tutto il territorio regionale.

Corporate partner del programma è Nucleco, la società del Gruppo Sogin leader in Italia nel campo dei servizi radiologici, nella gestione dei rifiuti radioattivi e nelle attività di decontaminazione e bonifica di impianti nucleari e siti industriali.

Il Media Partner del programma di accelerazione Magic Wand Sustainability è RDS 100% Grandi Successi.

Marco Guarna, partner di Digital Magics Roma: “Le startup che sono giunte al termine del programma di accelerazione Magic Wand Sustainability sono aziende di alto potenziale dal punto di vista del business e dell’impatto ambientale e sociale. Si occupano di migliorare la salute e il benessere delle comunità e contribuiscono alla rigenerazione dell’ambiente. Sono contento di dire che stiamo, grazie a loro, contribuendo alla realizzazione della strategia di sviluppo sostenibile della Regione Lazio, e quindi al raggiungimento degli SDG”.

Per Andrea Ciampalini, direttore generale di Lazio Innova, “il programma di accelerazione che abbiamo condiviso con Digital Magics mette in campo risorse finanziarie, servizi di accelerazione e competenze per far crescere nel Lazio progetti imprenditoriali a forte impatto sociale; un ulteriore esempio di come pubblico e privato possono collaborare a vantaggio della sostenibilità dei modelli e del ricorso all’innovazione digitale”.

Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi, ha aggiunto: “Costruire modelli di business in grado di mettere insieme i due driver dell'economia del futuro, come la tecnologia e la sostenibilità, vuol dire contribuire concretamente allo sviluppo di una società giusta, sia dal punto di vista ambientale che economico. Per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi di essere partner del programma di accelerazione Magic Wand Sustainability e di poter collaborare direttamente con alcune delle straordinarie start up che sono giunte alla fase finale di questo percorso. Siamo convinti che il sostegno ad aziende di questo calibro sia un messaggio importante per tutti i giovani che vorranno fare imprenditoria e un piccolo aiuto concreto all’economia del nostro Paese”.